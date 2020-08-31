Марценко: будущее Квята зависит от того, удастся ли ему договориться с другой командой

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал выступление российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Бельгии, где тот занял 11-е место.
«Старт был «чистым», но, наверное, не достаточно агрессивным. Конечно, очень жаль, что на старте была потеряна позиция. Гасли действительно может выжимать из машины больше в разных ситуациях. Пьер проводит хороший сезон, и это негативно сказывается на том, как выглядит Даниил. Только Квят может знать причины такой разницы в их выступлениях. Опять же в этой гонке сначала казалось, что стратегия Гасли из-за сейфти-кара не сработала, что Квят вроде едет в топ-10 и наберёт очки. Однако Пьер смог догнать соперников и совершить красивые обгоны.
Будущее Даниила в Ф-1 зависит от того, удастся ли ему договориться с другой командой. Или же от того, сможет или нет «Ред Булл» найти пилота, который сумеет заменить слабое звено. Как вариант, в старшей команде они избавятся от Албона и посадят на его место Гасли, Квят в этом случае останется в «Альфа Таури», плюс в эту команду придет ещё какой-то новичок. Но мы прекрасно знаем, что «Ред Булл» в отношении ротации состава может быть очень импульсивен и агрессивен», — цитирует Марценко Sportbox.
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