Тост — о шансах Цуноды попасть в Формулу-1: он в хорошей ситуации
Глава «Альфа Таури» Франц Тост оценил шансы воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды получить контракт в Формуле-1 на следующий сезон. По словам функционера, японский юниор «в хорошей ситуации».
«Шансы Цуноды на место в Формуле-1 в 2021 году? Он в хорошей ситуации. Всё зависит от того, как он проведёт следующие гонки, ведь ему необходима суперлицензия. Решение будет принимать „Ред Булл“. Обычно это происходит в сентябре или октябре», — приводит слова Тоста Sky Sports.
В нынешнем сезоне Цунода выступает в Формуле-2. На данный момент он занимает третье место в общем зачёте. Место в топ-4 по итогам сезона позволит ему получить суперлицензию. Юки называют кандидатом на место Даниила Квята в «Альфа Таури».
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