«Хонда» — о Цуноде: мы ждём японского пилота в Формуле-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе поделился мыслями о перспективах воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды, которого связывают с возможным переходом в Формулу-1 уже в 2021 году.

«С самого начала сезона в Формуле-2 Цунода демонстрирует хорошую скорость на практиках, в квалификационных сессиях и гонках. Мы ждём японского пилота в Формуле-1, и мы с волнением наблюдаем за ним. Здорово, что команды Формулы-1 следят за его выступлениями. Надеюсь, он продолжит в том же духе и потом получит место в Ф-1», — приводит слова Танабе Sky Sports.

В настоящий момент японский спортсмен занимает третье место в общем зачёте Формулы-2. Цуноду называют претендентом на место Даниила Квята в «Альфа Таури».