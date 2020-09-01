Попов: если Хэмилтон не поедет в Италию, вероятно, в Сочи он всё равно приедет лидером

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями об отсутствии интриги в нынешнем сезоне. По словам специалиста, лидер чемпионата Льюис Хэмилтон может позволить себе пропустить две следующие гонки и при этом сохранить первое место.

«У Хэмилтона отрыв от Ферстаппена — 47 очков и в 50 — от Боттаса. Это практически две победы. Если с двумя лучшими кругами, его можно пройти. Вот если он даже сейчас не поедет в Италию, вообще не поедет, скажет, что останется в Арденнах гулять с бульдогом, то велик шанс, что в Сочи он всё равно приедет лидером чемпионата. Потому как надо будет, чтобы либо Макс, либо Валттери выигрывали гонки и ещё с лучшими кругами. Это говорит о фантастическом запасе Льюиса», — рассказал Попов в своём подкасте на канале YouTube.