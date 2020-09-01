Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель приобрёл чемпионский болид «Уильямса» 1992 года

Феттель приобрёл чемпионский болид «Уильямса» 1992 года
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель позволил себе роскошную покупку. Немец приобрёл легендарный болид «Уильямса» 1992 года, за рулём которого британец Найджел Мэнселл стал чемпионом мира Ф-1.

«Уильямс» собрал шесть таких болидов, один из них был продан на аукционе чуть более чем за $ 3 млн в 2019 году.

«Это культовый болид, и у него пятый номер, как и у меня», — приводит слова Феттеля Bild.

Напомним, Себастьян Феттель по-прежнему не определился с продолжением карьеры. Его контракт со «Скудерией» завершится в 2020 году, место Феттеля в Маранелло займёт Карлос Сайнс. Слухи связывают Феттеля с переходом в «Рейсинг Пойнт», но пилот той команды Серхио Перес убеждён, что сохранит место в коллективе.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020