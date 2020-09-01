Феттель приобрёл чемпионский болид «Уильямса» 1992 года

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель позволил себе роскошную покупку. Немец приобрёл легендарный болид «Уильямса» 1992 года, за рулём которого британец Найджел Мэнселл стал чемпионом мира Ф-1.

«Уильямс» собрал шесть таких болидов, один из них был продан на аукционе чуть более чем за $ 3 млн в 2019 году.

«Это культовый болид, и у него пятый номер, как и у меня», — приводит слова Феттеля Bild.

Напомним, Себастьян Феттель по-прежнему не определился с продолжением карьеры. Его контракт со «Скудерией» завершится в 2020 году, место Феттеля в Маранелло займёт Карлос Сайнс. Слухи связывают Феттеля с переходом в «Рейсинг Пойнт», но пилот той команды Серхио Перес убеждён, что сохранит место в коллективе.