Марко ответил, пора ли Квяту беспокоиться за своё место

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос журналиста, стоит ли волноваться российскому гонщику Даниилу Квяту за место в команде «Альфа Таури» из-за слабых результатов в первой части сезона.



«Мы даже не прошли половину сезона, и пока рано строить такие предположения», – цитирует функционера Motorsport Magazin.

На прямой вопрос о том, зависит ли это от выступлений Юки Цуноды в Формуле-2, австриец ответил: «Возможно». Пока у японского гонщика нет суперлицензии для выступлений в «Королевских гонках».

«Он автоматически получит суперлицензию, если закончит сезон Формулы-2 в первой четвёрке. Если Юки станет пятым, то ему будет достаточно провести две пятничные тренировки», – подытожил Марко.