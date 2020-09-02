Хельмут Марко: «Альфа Таури» нужен лидер команды, и Гасли безупречно справляется с этим

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высоко оценил выступления пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По его словам, француз стал настоящим лидером команды из Фаэнцы.
«Альфа Таури» нужен лидер команды, и Гасли безупречно справляется с этим. Мы были удивлены, что ему так тяжело пришлось с нами. Он побеждал в Формуле-2, был силён в Японии и за рулём «Торо Россо». Но в «Ред Булл» ему было трудно. Сейчас он чувствует себя хорошо, обстановка в команде очень подходящая. Так что для него и для нас это лучший вариант, что он уже третий год возглавляет команду в качестве опытного пилота», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.
В семи гонках нынешнего сезона Гасли набрал 18 очков и занимает 12-е место в личном зачёте. Его напарник — россиянин Даниил Квят (2) — 16-й.
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