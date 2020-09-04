Хэмилтон отреагировал на уход семьи Уильямс из Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о том, что семья Уильямс уходит из Формулы-1. Сэр Фрэнк Уильямс давно отошёл от управления командой, носящей его имя, а накануне его дочь Клэр сообщила, что покидает гоночный коллектив из Гроува, после его продажи американской компании.

«Я большой поклонник сэра Фрэнка и его невероятного вклада в наш спорт. Он всегда был добр ко мне и является одним из тех, кого я больше всего уважаю.

Фрэнк Уильямс — вероятно, один из самых честных, если не самый честный человеком в Формуле-1. Так что мне, конечно, грустно видеть, как эта глава закончилась, но его наследие будет жить.

Я надеялся на каком-то этапе, что они вернутся и снова будут впереди пелотона, мечтал когда-нибудь прокатиться на машине «Уильямс» Найджела Мэнселла или одном из болидов Дэвида Култхарда, но не рассматривал всерьёз возможность присоединиться к ним и предпочёл перейти в «Мерседес». Желаю «Уильямсу» всего наилучшего», – приводит слова Хэмилтона Sky Sport.