Да Кошта обсуждает с двумя командами Ф-1 возможность выступления на Гран-при Португалии

Действующий чемпион Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта обсуждает с командами Формулы-1 возможность участия в предстоящем Гран-при Португалии, сообщает издание The Race.
По информации источника, да Кошта предпринимает очень активные попытки выступить на домашней трассе в Алгарве, и уже состоялось несколько раундов переговоров.
Если старания Антониу Феликса увенчаются успехом, то он станет первым португальским гонщиком в Формуле-1 после Тьягу Монтейру, который завершил выступления в «Королевских гонках», заняв 15-е место на Гран-при Бразилии 2006 года в составе «Спайкера».
Монтейру последние 10 лет является менеджером да Кошты, в настоящее время он ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 о возможном выступлении своего клиента на Гран-при Португалии.
В настоящее время неизвестно, будет это выступление на свободной практике или речь идёт о полноценном уик-энде. Однако как пишет The Race: «Руководство Формулы-1 и трассы в Алгарве крайне заинтересованы в таком сценарии».
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