Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель представил необычный дизайн шлема для Гран-при Италии

Феттель представил необычный дизайн шлема для Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решил использовать на Гран-при Италии необычный дизайн гоночного шлема. В пятницу немецкий гонщик «Феррари» показал новый дизайн, в котором белый цвет заменён на хромированный. При этом общая схема дизайна осталась неизменной.

В нынешнем сезоне Формула-1 сняла ограничения на количество необычных дизайнов шлемов, которые гонщики могут использовать на протяжении сезона. В последние годы пилот имел право лишь один раз за сезон существенно менять дизайн шлема.

В первой части пятничных свободных заездов Себастьян Феттель показал 19-й результат, опередив лишь канадского гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.

Ранее необычные дизайны шлема показали Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и Джордж Расселл.

Ландо Норрис подготовил к Гран-при Италии шлем, посвящённый пицце
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020