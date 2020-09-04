Феттель представил необычный дизайн шлема для Гран-при Италии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решил использовать на Гран-при Италии необычный дизайн гоночного шлема. В пятницу немецкий гонщик «Феррари» показал новый дизайн, в котором белый цвет заменён на хромированный. При этом общая схема дизайна осталась неизменной.

В нынешнем сезоне Формула-1 сняла ограничения на количество необычных дизайнов шлемов, которые гонщики могут использовать на протяжении сезона. В последние годы пилот имел право лишь один раз за сезон существенно менять дизайн шлема.



В первой части пятничных свободных заездов Себастьян Феттель показал 19-й результат, опередив лишь канадского гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.



Ранее необычные дизайны шлема показали Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и Джордж Расселл.