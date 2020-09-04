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Ландо Норрис подготовил к Гран-при Италии шлем, посвящённый пицце

Ландо Норрис подготовил к Гран-при Италии шлем, посвящённый пицце
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис решил подготовить к Гран-при Италии особенный шлем, на нём изображены разные виды пиццы. Кроме того, на шлеме виднеются британский и итальянский флаги.

Соответствующий пост доступен на странице Норриса в «Инстаграме».

Кроме Ландо в новых шлемах в Монце будут выступать пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Фото их обновок доступно на страницах в «Инстаграме».

Напомним, что Антонио Джовинацци по-прежнему является единственным боевым пилотом в нынешней Формуле-1. В 2020 году он получит возможность выступить на родине трижды. Кроме грядущего этапа в Монце, Италия примет гонки в Муджелло (Гран-при Тосканы) и Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи).

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