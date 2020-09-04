Абитебуль прокомментировал слухи о переименовании «Рено»

Руководитель команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал предположения, что в скором времени заводской коллектив может изменить своё название. Подобные слухи появились на фоне того, что Абитебуль был назначен ответственным за возобновление активной деятельности бренда «Альпин». Абитебуль отметил, что все возможные решения насчёт продвижения бренда — в том числе через Формулу-1 — должен принимать новый генеральный директор «Рено» Лука де Мео.



«У него большие ожидания от „Альпин“. Он попросил меня помимо того, чем я сейчас занимаюсь по части управления командой, внести пару предложений насчёт того, как выстроить организацию вокруг этого бренда. Сейчас у бренда одна модель — А110. Но мы хотим большего, и для этого нужна организация: инженерный департамент, продуктовый департамент, отделы продаж, маркетинга, коммуникаций. Вот это я хотел бы сделать — именно это я делал с командой, выстраивая инфраструктуру и платформу. Но это ему решать, как он хочет продвигать на рынке разные бренды. Я просто управляю командой», — приводит слова Абитебуля The Race.