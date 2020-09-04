Потенциальные новички «Хааса» останутся в команде минимум до 2022 года

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что ещё не определился с составом пилотов на 2021 год. Вместе с тем он отметил, что, кто бы ни получил контракт на следующий сезон, он останется в команде и в 2022 году.

«У нас есть два хороших пилота, мы всегда можем обратиться к их услугам. Всё на столе переговоров. Буду обсуждать это с Джином Хаасом. Посмотрим, какой вариант подойдёт нам лучше всего.

Но, на мой взгляд, кое-что мы должны сделать в обязательном порядке. Кто бы ни получил контракт на 2021 год, он должен остаться в команде и в 2022-м. Нас ждёт появление новых болидов. Если знаете пилота, то по крайней мере можете с ним что-то разобрать", — приводит слова Штайнера Eurosport.

В нынешнем сезоне цвета «Хааса» защищают Ромен Грожан и Кевин Магнуссен. Кандидатами на их место называют Роберта Шварцмана, Мика Шумахера, Каллума Айлотта и Нико Хюлькенберга.