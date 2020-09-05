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Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — девятый

Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — девятый
Авто / Младшие серии 0

Сын Михаэля Шумахера Мик одержал первую в сезоне победу в Формуле-2 после блестящего старта — с седьмого места на второе. Вторым финишировал Лука Гьотто, третьим — Кристиан Лундгор.

Россиянин Роберт Шварцман, стартовавший 15-м, после раннего пит-стопа какое-то время ехал шестым, но под финиш пропустил ехавших на свежих шинах Чжоу Гуаньюя, Каллума Айлотта и Дэниела Тиктума. При этом Айлотт лишился шанса на победу, когда заглох в попытке тронуться с места после пит-стопа.

Никита Мазепин стал единственным пилотом, который сошёл: россиянину помешали механические проблемы. Артём Маркелов финишировал 17-м.

Формула-2. Монца. Основная гонка

1. Мик Шумахер — 30 кругов
2. Кристиан Лундгор — +3,1
3. Лука Гьотто — +7,3
4. Юки Цунода — +9,2
5. Чжоу Гуаньюй — +12,5
6. Каллум Айлотт — +15,1
7. Дэниел Тиктум — +15,2
8. Луи Делетраз — +17,5
9. Роберт Шварцман — +18,2
10. Джехан Дарувала — +21,1...
17. Артём Маркелов — +29,9...
22. Никита Мазепин — сошёл.

Формула-2. Общий зачёт

1. Роберт Шварцман — 134 очка
2. Каллум Айлотт — 134
3. Мик Шумахер — 131
4. Юки Цунода — 123
5. Кристиан Лундгор — 107
6. Чжоу Гуаньюй — 102
7. Никита Мазепин — 101.

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