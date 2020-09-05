Шумахер выиграл первую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — девятый

Сын Михаэля Шумахера Мик одержал первую в сезоне победу в Формуле-2 после блестящего старта — с седьмого места на второе. Вторым финишировал Лука Гьотто, третьим — Кристиан Лундгор.



Россиянин Роберт Шварцман, стартовавший 15-м, после раннего пит-стопа какое-то время ехал шестым, но под финиш пропустил ехавших на свежих шинах Чжоу Гуаньюя, Каллума Айлотта и Дэниела Тиктума. При этом Айлотт лишился шанса на победу, когда заглох в попытке тронуться с места после пит-стопа.



Никита Мазепин стал единственным пилотом, который сошёл: россиянину помешали механические проблемы. Артём Маркелов финишировал 17-м.



Формула-2. Монца. Основная гонка



1. Мик Шумахер — 30 кругов

2. Кристиан Лундгор — +3,1

3. Лука Гьотто — +7,3

4. Юки Цунода — +9,2

5. Чжоу Гуаньюй — +12,5

6. Каллум Айлотт — +15,1

7. Дэниел Тиктум — +15,2

8. Луи Делетраз — +17,5

9. Роберт Шварцман — +18,2

10. Джехан Дарувала — +21,1...

17. Артём Маркелов — +29,9...

22. Никита Мазепин — сошёл.



Формула-2. Общий зачёт



1. Роберт Шварцман — 134 очка

2. Каллум Айлотт — 134

3. Мик Шумахер — 131

4. Юки Цунода — 123

5. Кристиан Лундгор — 107

6. Чжоу Гуаньюй — 102

7. Никита Мазепин — 101.