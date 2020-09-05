Белов: завтра стартую с поула, но не нервничаю

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаэль Белов прокомментировал финиш на десятом месте в первой гонке итальянского этапа Формулы-3 в Монце. Стартовал Белов 19-м.
«Гонка прошла неплохо. Старт был нормальным, хотя я и пропустил несколько пилотов в первом повороте. Ощущение было, будто я откатился очень далеко, но вскоре на моем пит-борде показали восемнадцатое место. Темп у нас был хороший. Некоторые пилоты ехали на новых шинах, поскольку сохранили их на практиках. Мы же поставили изношенные, потому что использовали все комплекты, стараясь собрать как можно больше информации.
Боролся в гонке, я думаю, достойно. Под конец уже просто не хватало шин. Например, меня проехал Фиттипальди: у него явно были посвежее шины, потому что повороты он как по рельсам проходил. У него был очень хороший держак, особенно в шикане Аскари. Я не мог держать такую же скорость и в итоге отвалился от него.
Перед самым финишем мне по радио сказали атаковать, и я прибавил, хотя шины уже почти совсем ушли. Я приехал тринадцатым, но вынесли много штрафов пилотам впереди меня, и в итоге я стал десятым. В принципе, я рад результату, гонка получилась хорошей. Я боролся бок о бок с ребятами, у кого были более свежие шины. Конечно, мог бы и сам лучше сохранить резину, так что эта гонка дала мне еще опыта. Завтра стартую с поула, но не нервничаю – считаю, это не нужно», — приводит слова Белова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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