В «Рено» официально объявили о переименовании команды в «Альпин»

Руководство «Рено» приняло решение, что с 2021 года команда Формулы-1 будет переименована. Со следующего сезона она будет называться «Альпин», сообщает пресс-служба французской компании.

Соответственно, команда сменит традиционные жёлто-чёрные цвета. Фото можно увидеть на официальной странице компании «Рено» в социальной сети «Твиттер».

«Альпин» — красивый бренд, мощный и пульсирующий, он приносит улыбку на лица поклонников. Вводя «Альпин», символ французской безупречности, в самую престижную мировую автомобильную дисциплину, мы продолжаем «путешествие» автопроизводителей в обновлённом спорте.

Ставим бренд-мечту в один ряд с крупнейшими именами ради захватывающих автомобильных гонок, за которыми следят энтузиасты. «Альпин»принесет свои ценности в паддок Ф-1: элегантность, изобретательность и дерзость", — приводит слова исполнительного директора «Рено» Луки де Мео пресс-служба компании.