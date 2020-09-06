Смоляр: как-то всё вокруг подиума, но никак не поднимемся на него

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на четвёртом месте в спринтерской гонке Формулы-3 после старта с 20-й позиции.
«Положительный результат немного скрасил уик-энд, поскольку, начиная с решения судей и заканчивая первой гонкой, получался какой-то неудачный этап. А так, гонка сегодня хорошая, без поломок, контактов. С моей стороны обгоны были хорошие, чистые, темп хороший. У меня два очка за лучшее время в гонке. И в конце я по секунде с круга снимал. Почти обогнал Тео. Буквально одной прямой не хватило, потому что из последнего поворота я выехал очень близко к нему. Если бы финишная черта была после второго поворота, я бы уже стал третьим.
Обидно, что в Спа у меня два четвертых места, здесь четвертое место. Как-то всё вокруг подиума, но никак не поднимемся на него. В любом случае, сегодня у нас положительный результат: всё получилось, нашли баланс, улучшили его по сравнению с первой гонкой. Конечно, можно было бы набрать больше очков на этом этапе и уже сейчас подняться на десятую строчку в личном зачете, но придется сражаться за нее в Муджелло. Немного отдохнем и начнем готовиться к финальному этапу», — приводит слова Смоляра пресс-служба „СМП Рейсинг“.
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