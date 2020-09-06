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Норрис назвал глупым правило, позволившее Строллу поменять шины

Норрис назвал глупым правило, позволившее Строллу поменять шины
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Норрис остался недоволен, что впереди него финишировал канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Канадец не совершал пит-стопа перед остановки гонки, но благодаря красным флагам получил право «бесплатно» поменять шины и остаться впереди Норриса и многих других пилотов.

«Я потолкался на старте, была такая своеобразная „перепалка“ с Боттасом. Я планировал совершить обгоны на ранней стадии гонки, и именно так и получилось. Строллу помог бесплатный пит-стоп — это глупое правило, они его не заслуживают. Думаю, мы как команда сделали сегодня максимум возможного», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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