Гасли считает, что готов вернуться в «Ред Булл»

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли согласился с мнением, что победа на Гран-при Италии может помочь ему вернуться в состав «Ред Булл». После победы у француза спросили, готов ли он справиться с выступлениями в составе «быков».
«Думаю, я готов, но не мне решать. Единственное, что я сделал после перевода обратно в „Торо Россо“, это просто концентрировался на себе и показывал, что я могу делать, когда в моём распоряжении все нужные инструменты. Я очень доволен выступлениями, которые мы показали, — говорю не только о Бразилии, но и в целом о том, что большую часть времени мы были весьма сильны. Посмотрим, что произойдёт.
Я очень рад, что стал одним из двух пилотов, которым удавалось победить в составе этой команды. Очевидно, я полагаю, что сильные результаты должны быть чем-то вознаграждены, но посмотрим, что произойдёт. Сейчас это не то, о чём я действительно хочу думать. Я просто хочу насладиться моментом, ведь это моя первая победа в Ф-1, а потом у нас будет время подумать», — приводит слова Гасли The Race.
- 6 сентября 2020
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