Кевин Харвик одержал неожиданную победу на старте плей-офф NASCAR после аварии лидеров

Пилот Stewart-Haas Racing Кевин Харвик стал победителем первого этапа плей-офф NASCAR, который состоялся на трассе в Дарлингтоне. Вторым финишировал Остин Диллон, третьим – Джоуи Логано.



Харвику повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Кевин захватил лидерство за 12 кругов до финиша, когда столкнулись Чейз Эллиотт и Мартин Труэкс-младший. На финише он смог сдержать Диллона, опередив того на 0,343 секунды.

«Первое, что я хочу сказать, это: «Добро пожаловать обратно, фанаты!» Сегодня мы сражались всю гонку, но наш «Форд-Мустанг» был не там, где мы хотели. Нам повезло, что лидеры потерпели неудачу, а дальше вы всё сами видели», — заявил после этапа Кевин.



Наибольшее количество кругов лидирования на свой счёт записал Труэкс – 196 из 367. Он же выиграл и оба промежуточных финиша.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.