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Косаченко ждёт победы Квята на Гран-при Тосканы после успеха Гасли

Косаченко ждёт победы Квята на Гран-при Тосканы после успеха Гасли
Авто / Формула-1 0

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала победу пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии и заявила, что ждёт аналогичного успеха от его партнёра Даниила Квята на следующем этапе в Муджелло.

«Просто фантастика! Мы так устали смотреть паровозную езду, устали от побед «Мерседесов». Фантастическая развязка гонки, я поздравляю команду «Альфа Таури» и Пьера Гасли с победой. Только начались какие-то не очень красивые разговоры о нём вестись, как появился такой прекрасный результат. Это значит, что машина может побеждать, ждём подобного и от его партнёра Даниила Квята.

Шутка или нет, но, может, нам стоит каждую гонку отправлять Хэмилтона со штрафом назад? Тогда каждую гонку будет интересно смотреть. «Феррари» в этот раз ничего не показала. Очень многое на пользу пошло Гасли, а на прошлой гонке ему не повезло. Его эмоции сегодня — как у ребёнка в школе от хорошей оценки, очень эмоциональная победа», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».

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