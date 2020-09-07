Марценко: было бы прекрасно, если Квят победил бы в Муджелло. Но такой результат нереален

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением относительно того, как победа пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли может сказаться на перспективах его напарника Даниила Квята.



«Победа Гасли точно никак не улучшит позиции Даниила в команде. Квяту нужно срочно показывать результаты выше либо наравне с напарником. Если бы Даня выиграл в Муджелло, это было бы прекрасно. Мы бы тогда сказали, что и Даниил едет. Но этот результат нереален. На этой трассе будут сильны «Мерседес» и «Ред Булл». Но Квяту всё же надо стараться показывать более высокие результаты, чем Гасли.



Разумеется, нельзя обойти вниманием и крайне неудачное выступление «Ред Булла». Макс Ферстаппен и Алекс Албон на этот раз были нигде. Они оба плохо стартовали. Не клеятся у них дела на низком уровне прижимной силы. И шасси у «быков» не очень здорово выглядит. Оно даже хуже, чем у «Альфа Таури». Но при этом надо учитывать, что у «Хонды», как у моториста, ставка сделана на «Ред Булл», а не на «Альфа Таури». Это делает успех Гасли ещё более весомым. Теперь интересно, как сложится его дальнейшая карьера», — цитирует Марценко Sportbox.