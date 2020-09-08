Грожан: добираться в Россию не так просто, как хотелось бы

Пилот «Хааса» Ромен Грожан ответил на вопрос пресс-службы своей команды, каким он видит переход ко второй части сезона.

После Гран-при Тосканы гонщиков ждёт небольшой перерыв перед этапом в Сочи, при этом оставшаяся часть календаря будет более привычной в плане пауз между гонками.



«После гонки в Муджелло я отдохну, а потом начну готовиться к этапу в России. Нужно выяснить, как туда добираться – это не так просто, как нам бы хотелось. Наша задача немного облегчится после перехода к нормальному ритму между этапами. Предстоит немного дальних путешествий, но это будет не так безумно. Мы посетим несколько действительно крутых трасс. А ещё я планирую взять зимнюю куртку для поездки на «Нюрбургринг». Что касается планов по подготовке, то лучшее, что вы можете сделать, — это пилотировать болид», — сказал Ромен.



Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки:



13 сентября. Гран-при Тосканы

27 сентября. Гран-при России

11 октября. Гран-при Айфеля

25 октября. Гран-при Португалии

1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи

15 ноября. Гран-при Турции

29 ноября. Гран-при Бахрейна

6 декабря. Гран-при Сахира

13 декабря. Гран-при Абу-Даби.