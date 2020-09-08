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Грожан: добираться в Россию не так просто, как хотелось бы

Грожан: добираться в Россию не так просто, как хотелось бы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан ответил на вопрос пресс-службы своей команды, каким он видит переход ко второй части сезона.

После Гран-при Тосканы гонщиков ждёт небольшой перерыв перед этапом в Сочи, при этом оставшаяся часть календаря будет более привычной в плане пауз между гонками.

«После гонки в Муджелло я отдохну, а потом начну готовиться к этапу в России. Нужно выяснить, как туда добираться – это не так просто, как нам бы хотелось. Наша задача немного облегчится после перехода к нормальному ритму между этапами. Предстоит немного дальних путешествий, но это будет не так безумно. Мы посетим несколько действительно крутых трасс. А ещё я планирую взять зимнюю куртку для поездки на «Нюрбургринг». Что касается планов по подготовке, то лучшее, что вы можете сделать, — это пилотировать болид», — сказал Ромен.

Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки:

13 сентября. Гран-при Тосканы
27 сентября. Гран-при России
11 октября. Гран-при Айфеля
25 октября. Гран-при Португалии
1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи
15 ноября. Гран-при Турции
29 ноября. Гран-при Бахрейна
6 декабря. Гран-при Сахира
13 декабря. Гран-при Абу-Даби.

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