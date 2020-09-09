Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал уход Серхио Переса из команды по окончании сезона-2020.
«Чеко был частью семьи в течение семи лет, и за это время он зарекомендовал себя в качестве одного из самых полноценных пилотов на стартовой решётке. Невероятно быстрый в субботу и воскресенье, Перес зарекомендовал себя в качестве крепкого гонщика, и вместе с ним мы достигли нескольких фантастических результатов. Если был возможен финиш на подиуме, Чеко набрасывался на этот шанс, и пять подиумов, завоёванных им, — одни из лучших дней в истории команды.
Вне болида Чеко — настоящий друг, так что мне было приятно работать с ним в течение столь длительного времени. Несмотря на то что мы попрощаемся в конце года, у Чеко впереди ещё девять гонок, в которых он сможет оформить ещё несколько особенных воспоминаний о нашей команде», — приводит слова Отмара Зафнауэра пресс-служба команды.
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