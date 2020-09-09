Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зафнауэр прокомментировал уход Серхио Переса из команды

Зафнауэр прокомментировал уход Серхио Переса из команды
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал уход Серхио Переса из команды по окончании сезона-2020.

«Чеко был частью семьи в течение семи лет, и за это время он зарекомендовал себя в качестве одного из самых полноценных пилотов на стартовой решётке. Невероятно быстрый в субботу и воскресенье, Перес зарекомендовал себя в качестве крепкого гонщика, и вместе с ним мы достигли нескольких фантастических результатов. Если был возможен финиш на подиуме, Чеко набрасывался на этот шанс, и пять подиумов, завоёванных им, — одни из лучших дней в истории команды.

Вне болида Чеко — настоящий друг, так что мне было приятно работать с ним в течение столь длительного времени. Несмотря на то что мы попрощаемся в конце года, у Чеко впереди ещё девять гонок, в которых он сможет оформить ещё несколько особенных воспоминаний о нашей команде», — приводит слова Отмара Зафнауэра пресс-служба команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020