Мик Шумахер проведёт показательные заезды на болиде «Феррари» 2004 года в Муджелло

Немецкий гонщик сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в дни проведения Гран-при Тосканы в Муджелло выйдет на трассу за рулём болида «Феррари» образца 2004 года, на котором его отец выиграл последний чемпионский титул в карьере. Об этом Мик сообщил на своей странице в «Твиттере».
В прессе появилась информация, что Мик Шумахер примет участие в пятничных свободных заездах Гран-при Тосканы за рулём болида одной из команд Формулы-1. Однако вскоре эта информация была опровергнута.
Напомним, после двух гонок в итальянской Монце, которые состоялись в прошлые выходные, Мик смог выйти на второе место в чемпионате Формулы-2, опередив в личном зачёте россиянина Роберта Шварцмана. Шумахер всего на пять очков отстаёт от лидирующего Каллума Айлотта.
Гонка в Муджелло станет первой в сезоне, куда будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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