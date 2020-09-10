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Gazzetta dello Sport предсказала приход в Формулу-1 Шумахера и Шварцмана и уход Квята

Gazzetta dello Sport предсказала приход в Формулу-1 Шумахера и Шварцмана и уход Квята
Авто / Формула-1 0

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport поделилось последней информацией о раскладе на трансферном рынке Формулы-1. По данным журналистов газеты, Серхио Перес после вынужденного ухода из «Рейсинг Пойнт» близок к возвращению в «Альфа Ромео» — именно в этой команде, ранее называвшейся «Заубер», он начал свою карьеру в Формуле-1. Напарником Переса должен стать Мик Шумахер, выступающий в Формуле-2.

Полностью может измениться и состав второго клиента «Феррари» — «Хааса». По данным La Gazzetta dello Sport, американская команда рассчитывает подписать контракт с Нико Хюлькенбергом — стороны вели переговоры ещё год назад, но тогда не договорились. Напарником немца может стать ещё один член Академии «Феррари» — россиянин Роберт Шварцман: в «Скудерии» поддерживают стремление пилота быстрее попасть в Формулу-1.

Наконец, La Gazzetta dello Sport предполагает, что Даниил Квят, как и Ромен Грожан с Кевином Магнуссеном, лишится места в пелотоне. Россиянин уступит кокпит японцу Юки Цуноде, если тот наберёт достаточное количество баллов для получения суперлицензии.

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