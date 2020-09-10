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Перес — об уходе из «Рейсинг Пойнт»: я этого не ожидал. Лоуренс Стролл позвонил мне вчера

Перес — об уходе из «Рейсинг Пойнт»: я этого не ожидал. Лоуренс Стролл позвонил мне вчера
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, как команда оповестила его о решении не продолжать сотрудничество по окончании сезона-2020.

«Мне позвонил Лоуренс. Он позвонил мне вчера и сказал, что они намерены двигаться в другом направлении. Ранее я получал отзывы, что всё выглядит так, что команда хочет меня сохранить. Шли обсуждения насчёт контрактов и так далее, которые я не хочу раскрывать, потому что некоторые вещи должны остаться между мной и командой. В контракте была пара вещей, которые мы проговаривали. В итоге они официально сказали мне вчера, что я не продолжу выступать за них. Я этого не ожидал. Но ситуация такая, какая есть.

Вероятно, большая ясность помогла бы моему будущему, ведь у меня был бы план „Б“. Вероятно, это ничего не поменяло бы — я достаточно давно в этом бизнесе. Это часть сумасшедшего мира, который называется Формулой-1», — приводит слова Переса RaceFans.

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