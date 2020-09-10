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Видео: круг по трассе Ф-1 «Муджелло» за рулём сейфти-кара в уникальной красной ливрее

Видео: круг по трассе Ф-1 «Муджелло» за рулём сейфти-кара в уникальной красной ливрее
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице в «Инстаграме» опубликовала видео, где запечатлён круг сейфти-кара на автодроме «Муджелло». Запись ведётся с бортовой камеры машины, а автомобиль появился на трассе в уникальной красной ливрее.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в социальной сети.

Напомним, предстоящий Гран-при станет уже вторым этапом Формулы-1 в 2020 году в Италии. На минувшей неделе гонка была проведена в Монце. В нынешнем сезоне в Италии в общей сложности запланировано три гонки, ещё одна пройдёт в Имоле. Всё это связано с пандемией коронавируса и значительными изменениями в календаре чемпионата мира. Этап на «Муджелло» будет носить название Гран-при Тосканы.

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