Феттель представил специальный дизайн шлема для 1000-го Гран-при «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель подготовил специальный дизайн шлема для Гран-при Тосканы на автодроме «Муджелло» — эта гонка станет для «Скудерии» 1000-й в чемпионате мира.



Феттель в целом сохранил концепцию дизайна, но перекрасил половину в бежевый цвет и добавил чертежи двух болидов Формулы-1 — современного и того, что выступал в чемпионате сразу после его запуска в 1950 году.

Посмотреть фотографии шлема можно в "инстаграме" «Феррари».

Напомним, что по окончании сезона-2020 Феттель покинет «Феррари» и продолжит карьеру в составе «Астон Мартин», где займёт место Серхио Переса. Партнёром же Шарля Леклера в «Скудерии» станет действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.