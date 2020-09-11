Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель представил специальный дизайн шлема для 1000-го Гран-при «Феррари»

Феттель представил специальный дизайн шлема для 1000-го Гран-при «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель подготовил специальный дизайн шлема для Гран-при Тосканы на автодроме «Муджелло» — эта гонка станет для «Скудерии» 1000-й в чемпионате мира.

Феттель в целом сохранил концепцию дизайна, но перекрасил половину в бежевый цвет и добавил чертежи двух болидов Формулы-1 — современного и того, что выступал в чемпионате сразу после его запуска в 1950 году.

Посмотреть фотографии шлема можно в "инстаграме" «Феррари».

Напомним, что по окончании сезона-2020 Феттель покинет «Феррари» и продолжит карьеру в составе «Астон Мартин», где займёт место Серхио Переса. Партнёром же Шарля Леклера в «Скудерии» станет действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020