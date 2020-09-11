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Зафнауэр рассказал, будет ли Феттель вторым номером в «Астон Мартин»

Зафнауэр рассказал, будет ли Феттель вторым номером в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр ответил на предположение, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может стать вторым номером в «Астон Мартин».

«Мы всегда позволяли нашим пилотам бороться друг с другом в гонках, так будет и в будущем. Феттелю 33 года, он всё ещё на пике карьеры. У него огромный опыт. Он по-прежнему очень мотивирован, много работает. И мы верим, что Себ идеально подходит для того, чтобы поднять команду на уровень, советующий нашим ожиданиям. Убеждён, он будет отлично выступать в гонках», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

Напомним, Феттель покинет «Феррари» и присоединится к «Рейсинг Пойнт» после завершения сезона. Команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.

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