Смоляр: завтра есть все шансы побороться за подиум

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал итоги первой гонки этапа Формулы-3 в Муджелло, которую он завершил на седьмой позиции.



«Гонка хорошая, старт был вполне нормальный, я отыграл одну позицию. Дальше в гонке мы все ехали в одном темпе, но когда Бекманн ошибся, я его догнал и прошел, будучи в зоне DRS. Их машина была гораздо быстрее, и он вновь приблизился ко мне и проехал как стоячего. Но я удержался за ним на третьем секторе и снова опередил на позднем торможении. В итоге у меня седьмое место. Конечно, я доволен результатом, но если бы опередил Бекманна в начале, то смог бы побороться за топ-5, поскольку темп у нас был хороший и я сохранил резину. Даже за один круг, что прошел в «чистом» воздухе после обгона Дэвида, приблизился к впереди идущим машинам на полсекунды. Завтра будет задача проще: мы стартуем четвертыми, есть все шансы побороться за подиум. Все мои главные соперники в чемпионате расположены довольно далеко на стартовой решетке, так что есть возможность попасть в топ-10 по итогам сезона», — приводит слова Александра Смоляра пресс-служба «СМП-Рейсинг».