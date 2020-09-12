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Мазепин выиграл первую гонку Ф-2 на «Муджелло», Маркелов — 8-й, Шварцман сошёл

Мазепин выиграл первую гонку Ф-2 на «Муджелло», Маркелов — 8-й, Шварцман сошёл
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Никита Мазепин одержал победу в основной гонке итальянского этапа Формулы-2 на трассе «Муджелло» после старта с 14-й позиции. Россиянину помог сейфти-кар, выпущенный на трассу после схода Джулиано Алези: он позволил Мазепину, недавно сменившему шины, ликвидировать отставание от лидеров на более старых покрышках. После рестарта Никита быстро вышел на третье место, а ещё один рестарт — после контакта между Миком Шумахером, Чжоу Гуаньюем и Джеком Эйткеном — позволил Мазепину выйти в лидеры.

Роберт Шварцман сошёл из-за технических проблем, до которых шёл в очковой зоне, и с учётом последовавших событий вполне мог бороться за самые высокие позиции.

Артём Маркелов занял восьмое место после штрафа Юки Цуноды, набрал четыре очка и начнёт спринтерскую гонку с поул-позишен.

Формула-2. «Муджелло». Первая гонка

1. Никита Мазепин — 33 круга
2. Лука Гьотто — +4,4
3. Луи Делетраз — +4,5
4. Фелипе Другович — +4,8
5. Мик Шумахер — +5,3
6. Кристиан Лундгор — +7,8
7. Юри Випс — +8,3
8. Артём Маркелов — +10,1
9. Маркус Армстронг — 10,4
10. Джехан Дарувала — +11,1
12. Каллум Айлотт — +11,7
16. Юки Цунода — +14,1
20. Чжоу Гуаньюй — сход
22. Роберт Шварцман — сход

Формула-2 2020. Этап 9, Скарперия-э-Сан-Пьеро, Италия
Гран-при Италии. Гонка 1 (33 круга)
12 сентября 2020, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Никита Мазепин
Hitech Grand Prix
59:22.869
2
Лука Гьотто
Hitech Grand Prix
+4.460
3
Луи Делетраз
Charouz Racing System
+4.519
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