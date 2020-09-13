Источник: «Мерседес» продаст контрольный пакет акций команды Ф-1 за $ 900 млн

Немецкий автоконцерн «Мерседес» близок к продаже 70% акций своей команды Формулы-1 британской химической компании Ineos, которая принадлежит богатейшему человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу. В настоящий момент Ineos — один из ключевых спонсоров «Мерседеса».
По данным Эдди Джордана и ещё одного источника издания Daily Mail, Ineos уже договорилась о покупке контрольного пакета акций. На покупку акций Ineos потратит £ 700 млн (почти $ 900 млн).
Из 70%, которые достанутся Ineos, 30% сейчас принадлежат руководителю автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольфу. Ожидается, что после продажи своей доли Вольф перейдёт к роли советника команды.
«Команда будет называться Ineos, но все равно будет работать на базе в Брэкли, а „Мерседес“ сохранит 30% акций. Им стало сложно. Как они могут продолжать побеждать? Как они могут добиться большего, чем уже добились? Они не могут. А репутация Тото как одного из величайших руководителей команд в истории спорта тоже уже обеспечена», — отметил Эдди Джордан.
В «Мерседесе» заявили, что, традиционно, не комментируют подобные слухи.
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