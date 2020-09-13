Смоляр: были шансы на подиум или даже победу, но просто пропал темп

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на 10-м месте в финальной гонке сезона Формулы-3, а также 11-й результат по итогам сезона-2020.



«Сегодня были шансы на подиум или даже победу, но не сложилось. Старт получился хорошим, а затем просто пропал темп, машина начала скользить везде. Я не могу найти этому объяснение. Да, вначале было несколько контактов с другими машинами, но было ли их достаточно, чтобы повредить автомобиль, я не могу сказать. Лично я не видел каких-то повреждений на машине. Конечно, обидно, что я ничего не мог поделать в этой гонке. Очень хотелось побороться за десятую позицию в чемпионате, тем более что шансы были хорошие», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».