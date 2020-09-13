Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 55 очков, Квят обошёл Хюлькенберга

На автодроме «Муджелло» завершилась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо из «Рено».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.
В личном зачёте Хэмилтон благодаря этой победе увеличил отрыв от Валттери Боттаса до 55 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 135 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков
4. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков
5. Александер Албон («Ред Булл») — 63 очка
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков
7. Даниэль Риккардо («Рено») — 53 очка
8. Шарль Леклер («Феррари») — 49 очков
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 44 очка
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 43 очка
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 41 очко
12. Эстебан Окон («Рено») — 30 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17 очков
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 10 очков
15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 325 очков
2. «Ред Булл» — 173 очка
3. «Макларен» — 106 очков
4. «Рейсинг Пойнт» — 92 очка
5. «Рено» — 83 очка
6. «Феррари» — 66 очков
7. «Альфа Таури» — 53 очка
8. «Альфа Ромео» — 4 очка
9. «Хаас» — 1 очко
10. «Уильямс» — 0 очков.
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