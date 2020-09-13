Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 55 очков, Квят обошёл Хюлькенберга

На автодроме «Муджелло» завершилась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо из «Рено».



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.

В личном зачёте Хэмилтон благодаря этой победе увеличил отрыв от Валттери Боттаса до 55 очков.

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 135 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков

4. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков

5. Александер Албон («Ред Булл») — 63 очка

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков

7. Даниэль Риккардо («Рено») — 53 очка

8. Шарль Леклер («Феррари») — 49 очков

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 44 очка

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 43 очка

11. Карлос Сайнс («Макларен») — 41 очко

12. Эстебан Окон («Рено») — 30 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 17 очков

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 10 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков

21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 325 очков

2. «Ред Булл» — 173 очка

3. «Макларен» — 106 очков

4. «Рейсинг Пойнт» — 92 очка

5. «Рено» — 83 очка

6. «Феррари» — 66 очков

7. «Альфа Таури» — 53 очка

8. «Альфа Ромео» — 4 очка

9. «Хаас» — 1 очко

10. «Уильямс» — 0 очков.