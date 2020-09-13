Хэмилтон: одна из самых сумасшедших гонок, в которых я участвовал

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Тосканы.
«Это определённо одна из самых сумасшедших гонок, в которых я участвовал. Три гонки за один день. Честно говоря, я измотан. Очевидно, что я плохо провёл старт в первый раз. Второй старт был лучше. Я смог оторваться на семь секунд и комфортно держать темп. Но затем был ещё один старт. На таких стартах может случиться всё, что угодно. Если бы я совершил хотя бы одну ошибку, он бы обошёл меня в слипстриме на прямой. Физически и морально это был один из самых трудных дней в моей жизни. Но это невероятная трасса и я хотел бы вернуться сюда», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
Напомним, Хэмилтон одержал победу на Гран-при Тосканы, компанию на подиуме ему составили Валттери Боттас и Александер Албон.
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