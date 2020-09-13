Квята вызвали к стюардам из-за аварии на первом рестарте Гран-при Тосканы

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят был вызван к стюардам Гран-при Тосканы из-за аварии, произошедшей на первом рестарте, сообщает журналист Крис Медланд в своём «твиттере».



По мнению стюардов, Квят нарушил правило, предписывающее пилотам перед рестартом ехать в постоянном темпе, избегая резких разгонов и торможений.



Судя по всему, стюарды считают, что именно Квят стал причиной аварии, произошедшей на стартовой прямой на девятом круге дистанции. Напомним, когда машина безопасности покинула трек, на рестарте произошёл более серьёзный инцидент, участниками которого стали 4 болида. С дистанции сошли Карлос Сайнс («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Николас Латифи («Уильямс»).

Квят завершил Гран-при Тосканы на седьмой позиции.

Помимо Квята, вызов к стюардам получили Кевин Магнуссен и Николас Латифи.