Тост: Квят продемонстрировал фантастическое выступление

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал сход Пьера Гасли и финиш Даниила Квята на седьмом месте в гонке Гран-при Тосканы Формулы-1.
«Два красных флага — очень редкое явление для Формулы-1. К сожалению, мы оказались вовлечены в первый из двух инцидентов, когда Пьер оказался в „сэндвиче“ между Грожаном и Райкконеном. Из-за этого его машина была довольно сильно повреждена, он не мог продолжить борьбу. Пьер после аварии был в порядке, и это самое главное. После победы в Монце удача на сей раз не была на стороне Пьера — ни в квалификации, ни в гонке. Мы знаем, насколько Пьер хорош, и я убеждён, что в следующей гонке в России он начнёт с нуля и отыграется.
Даниил сегодня очень хорошо отработал, он сумел избежать хаоса на первом старте и закончил первый круг девятым перед первым красным флагом. Затем он снова хорошо стартовал и поднялся на седьмое место, на котором и финишировал. Он очень хорошо пилотировал, продемонстрировав фантастическое выступление. Первоначально мы планировали для Даниила стратегию с одним пит-стопом при старте на „медиуме“ и переходе на „софт“, но из-за красных флагов мы решили изменить тактику и отправлять его на трассу на „софте“ после каждого из рестартов, что помогло улучшить работу машины. Мы пополнили свой очковый счёт и постараемся сделать то же самое и в России», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
- 13 сентября 2020
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