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Джовинацци: все вокруг разогнались, а потом внезапно Магнуссен почти остановился

Джовинацци: все вокруг разогнались, а потом внезапно Магнуссен почти остановился
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал свой сход после аварии на рестарте Гран-при Тосканы.

«Очень разочаровывает так завершить гонку — по сути не проехав ни одного круга. Но я рад за команду, что она набрала очки. У меня вновь был хороший старт, я поднялся на 14-е место. Мне было легко с машиной, и кто знает, как могла бы сложиться гонка.

Я не могу ничего особо сказать про аварию, за исключением того, что это была очень опасная авария. Все вокруг меня полностью разогнались, а потом внезапно Магнуссен почти остановился в середине трассы. Латифи его избежал, а у меня просто не было времени — я попытался, но задел заднюю левую часть его машины. К счастью, никто не пострадал, но это была очень опасная авария. При столь длинной прямой такой вопрос всегда мог возникнуть, и нам нужно подумать, как избежать такой ситуации в будущем», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».

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