Ряд ключевых персон в Ф-1 недоволен поведением Хэмилтона. ФИА начала расследование

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон привлёк к себе внимание в эти выходные не только своей победой в Гран-при Тосканы, а ещё и тем, что во время подиумной церемонии надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор».

Как сообщает Daily Mail, по мнению ряда ключевых фигур в Формуле-1, Льюис «перешагнул черту», так как расследование в отношении полицейских ещё продолжается.

В «Королевских гонках» запрещено декларировать любые политические заявления. И если призыв британца признают таковым, он, скорее всего, получит штраф. ФИА уже начала проверку по данному факту.



Темнокожая медсестра Брионна Тейлор была застрелена полицейскими у себя в квартире в марте этого года. Это случилось в Луисвилле (штат Кентукки, США). Трое полицейских вошли в её квартиру, подозревая, что там хранятся наркотики. Молодой человек девушки решил, что в дом проникли грабители, и открыл по полицейским огонь. В ответ они совершили 20 выстрелов, восемь пуль попало в Брионну. При этом запрещённых веществ блюстители правопорядка так и не нашли.