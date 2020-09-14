Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон признался, что не рассчитывал на повторение рекорда Шумахера по количеству побед

Хэмилтон признался, что не рассчитывал на повторение рекорда Шумахера по количеству побед
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему сложно осознать близость рекорда легендарного Михаэля Шумахера. Хэмилтон выиграл 90 Гран-при. Рекорд принадлежит Шумахеру, он выиграл 91 гонку. Таким образом, на следующем Гран-при Хэмилтон может догнать Шумахера.

«Очевидно, что это огромная привилегия, ведь я нахожусь в такой ситуации в отличной команде, у меня в распоряжении болид, который может давать результат каждый уик-энд. Просто чувствую благодарность ко всем, кто продолжает упорно работать. Никогда не думал, что смогу одержать столько побед. Это точно», — цитирует Хэмилтона Racefans.

Хэмилтон — шестикратный чемпион мира. Британец уверенно лидирует в нынешнем сезоне, набрав 190 очков. На 55 очков опережает Валттери Боттаса, занимающего второе место.

Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 55 очков, Квят обошёл Хюлькенберга
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020