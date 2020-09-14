Хэмилтон признался, что не рассчитывал на повторение рекорда Шумахера по количеству побед

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему сложно осознать близость рекорда легендарного Михаэля Шумахера. Хэмилтон выиграл 90 Гран-при. Рекорд принадлежит Шумахеру, он выиграл 91 гонку. Таким образом, на следующем Гран-при Хэмилтон может догнать Шумахера.
«Очевидно, что это огромная привилегия, ведь я нахожусь в такой ситуации в отличной команде, у меня в распоряжении болид, который может давать результат каждый уик-энд. Просто чувствую благодарность ко всем, кто продолжает упорно работать. Никогда не думал, что смогу одержать столько побед. Это точно», — цитирует Хэмилтона Racefans.
Хэмилтон — шестикратный чемпион мира. Британец уверенно лидирует в нынешнем сезоне, набрав 190 очков. На 55 очков опережает Валттери Боттаса, занимающего второе место.
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