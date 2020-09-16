Формула-1 показала, как Грожан чудом продолжил гонку после серьёзной аварии

Пилот «Хааса» Ромен Грожан стал участником массовой аварии на первом круге гонки в Муджелло. Пресс-служба Формулы-1 опубликовала запись этого эпизода.
Ромену повезло, что его болид не пострадал после сильного удара и не застрял в гравии. Однако и сам пилот проявил хладнокровие, возвращаясь по траве на трассу. В итоге Грожан финишировал в гонке на 12-м месте.
«Урок от Ромена — никогда не сдавайся», — подписали видео в пресс-службе Ф-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, победителем Гран-при Тосканы стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валлтери Боттас финишировал вторым. Призовую тройку замкнул Александер Албон из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят – седьмой.
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