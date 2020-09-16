Даниил Квят поделился фото с Конором Макгрегором

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото из зала с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Было здорово познакомиться с Конором Макгрегором, великим человеком и великим бойцом!» — написал под снимками Квят.
Фото доступ на странице Даниила Квята в «Инстаграме».
Квят после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.
32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA. В июне этого года Конор объявил о завершении карьеры.
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