Даниил Квят поделился фото с Конором Макгрегором

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото из зала с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.



«Было здорово познакомиться с Конором Макгрегором, великим человеком и великим бойцом!» — написал под снимками Квят.

Фото доступ на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Квят после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.



32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA. В июне этого года Конор объявил о завершении карьеры.