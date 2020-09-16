Формула-1 вряд ли вернётся на «Муджелло» в следующем сезоне

Этап Формулы-1 вряд ли состоится на «Муджелло» в следующем году. Немецкий журналист Феликс Горнер считает, что руководство «Королевских гонок» не будет проводить второй этап Формулы-1 в Италии, несмотря на успех гонки на «Муджелло».
По мнению Горнера, при нормальном календаре Формулы-1 с 22 гонками такой вариант маловероятен. В нынешнем сезоне Liberty Media платила владельцам некоторых трасс, которые использовались в качестве замены традиционным этапам.
«Конечно, это не является нормальной основой для бизнеса. Вероятность проведения второй гонки в Италии очень и очень мала.
У трассы есть не только шарм, но и характер. Одна из причин — наличие гравийных ловушек. Попав в них, уже не выберешься. Поэтому допускать ошибки нельзя: оступился — и гонка закончена», — написал Горнер на RTL.
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