Организаторы Гран-при Турции за шесть часов продали более 40 тыс. билетов

Организаторы Гран-при Турции Формулы-1 сообщили, что уже реализовали более 40 тыс. билетов. Все билеты были раскуплены за шесть часов после начала продаж.

Гран-при Турции пройдёт в Стамбуле в середине ноября. Этап не проходил в Турции с 2011 года, но из-за пандемии коронавируса было решено включить его в календарь.

Ранее стало известно, что организаторы хотят разместить на трибунах порядка 100 тыс. болельщиков. Вместимость «Стамбул-Парка» составляет 220 тыс. человек, но из-за правил социального дистанцирования организаторы введут ограничения.

Примечательно, что стоимость билетов начинается от $ 4. Промоутеры не планируют что-либо заработать на этапе Формулы-1. Власти Турции профинансируют проведение гонки, поэтому билеты будут такими доступными.