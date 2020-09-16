Организаторы Гран-при Турции за шесть часов продали более 40 тыс. билетов

Организаторы Гран-при Турции Формулы-1 сообщили, что уже реализовали более 40 тыс. билетов. Все билеты были раскуплены за шесть часов после начала продаж.
Гран-при Турции пройдёт в Стамбуле в середине ноября. Этап не проходил в Турции с 2011 года, но из-за пандемии коронавируса было решено включить его в календарь.
Ранее стало известно, что организаторы хотят разместить на трибунах порядка 100 тыс. болельщиков. Вместимость «Стамбул-Парка» составляет 220 тыс. человек, но из-за правил социального дистанцирования организаторы введут ограничения.
Примечательно, что стоимость билетов начинается от $ 4. Промоутеры не планируют что-либо заработать на этапе Формулы-1. Власти Турции профинансируют проведение гонки, поэтому билеты будут такими доступными.
- 16 сентября 2020
-
23:34
-
22:35
-
22:06
-
20:20
-
18:53
-
18:30
-
17:52
-
16:36
-
15:14
-
14:00
-
13:34
-
12:30
-
12:26
-
11:40
-
11:09
-
10:43
-
09:22
-
03:07
-
00:44
- 15 сентября 2020
-
23:56
-
22:41
-
20:59
-
20:00
-
18:56
-
17:53
-
17:14
-
16:17
-
15:53
-
14:39
-
14:20
-
13:21
-
13:00
-
12:39
-
11:28
-
10:13