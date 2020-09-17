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Гонщик Формулы-2 выступил против участия Алонсо в тестах молодых пилотов в Абу-Даби

Гонщик Формулы-2 выступил против участия Алонсо в тестах молодых пилотов в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Швейцарец Луи Делетраз, выступающий за команду Charouz Racing System в Формуле-2, заявил, что он против возможного участия двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в постсезонных тестах «Пирелли» в Абу-Даби.

На эти тесты допускаются гонщики, проведшие не более двух Гран-при в Формуле-1, а любые исключения должны согласовываться с ФИА. Недавно руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что команда ведёт переговоры с федерацией о возможном участии в них Алонсо.

«В тестах молодых пилотов должны участвовать молодые пилоты. Разве не в этом весь смысл?» — удивился Делетраз, слова которого приводит GrandPX.

Алонсо, который присоединится к «Рено» в 2021 году, хотел бы уже в этом сезоне опробовать болид команды. Однако французский коллектив не рассматривает вариант с его участием в одной из пятничных тренировок.

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