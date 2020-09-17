«Они обещали нам весь мир». Клэр Уильямс рассказала о причинах продажи команды

Клэр Уильямс, бывший заместитель руководителя команды Ф-1, основанной её отцом Фрэнком, заявила, что именно уход титульного спонсора ROKiT в этом году стал причиной продажи гоночного коллектива.
«У меня был шанс в Ф-1, но закончилась энергия. Я желаю новым владельцам, у которых ещё есть силы, вложить их в этот проект. Мы исчерпали все возможные ресурсы. Я думала, что в этом году всё действительно наладится. Нам удалось найти нового титульного спонсора. Они обещали нам весь мир. Но партнёрство развалилось и разразился коронавирус. Это был конец истории. От этих ударов не было возможности оправиться. Если бы этих двух вещей не произошло, мы бы справились.
Этот вид спорта требует от вас многого. Я хочу восстановиться после этого трудного времени и узнать, кем являюсь за пределами Формулы-1. Я всегда была дочерью Фрэнка Уильямса. Теперь же просто хочу стать самой собой. Посмотрим, понравится ли мне это», — приводит слова Клэр GrandPX.
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