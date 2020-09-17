Хорнер рассказал, как «Альфа Таури» прибавит из-за более плотной интеграции с «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Альфа Таури», которую отныне австрийский коллектив считает сестринской командой, получит больше инструментов для развития благодаря синергии двух конюшен.



«Альфа Таури» теперь сестринская по отношению к «Ред Булл», а не юниорская. Команда провела ребрендинг перед этим годом. Думаю, их устремления выходят за рамки того, что было у «Торо Россо».

У нас есть совместный проект в рамках разрешенных правил. Например, со следующего года мы впервые вместе будем использовать аэродинамическую трубу, что имеет полный смысл с финансовой точки зрения. «Альфа Таури» получит в распоряжение все инструменты, которыми пользуемся мы. Конечно, мы надеемся, что это будет полезно для них в плане развития. Особенно с учётом того, что болид 2022 года придётся создать при значительном изменении правил», — приводит слова Хорнера GPFans.