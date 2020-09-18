Пилот IndyCar рассказал о желании перейти в Формулу-1

Пилот IndyCar Колтон Херта, выступающий за Andretti Harding Steinbrenner Autosport, хотел бы попробовать свои силы в Формуле-1 и готов рассмотреть предложение от команд, если они будут стоящими.
«Я хотел бы получить шанс в Формуле-1. Думаю, это должно означать либо участие в тройке лучших команд, либо потенциальную возможность оказаться в них, если буду достаточно хорош. Я мог бы год или два пилотировать одну из «Альф» и, если покажу результаты, впоследствии перейти в «Феррари» или «Ред Булл».
В настоящее время это сложно, потому что у меня нет достаточного количества баллов в суперлицензии. Но, может быть, в следующем году или через сезон, если я займу высокое место в чемпионате, это приблизит меня к их получению. Тогда, возможно, команды Ф-1 будут рассматривать меня.
Полагаю, приход американского гонщика в Ф-1 подтолкнёт рынок и будет очень полезен для «Королевских гонок».
Я бы хотел попробовать. Думаю, это будет уникальная возможность. Но если этого не произойдёт, то со мной всё будет в порядке и я продолжу получать удовольствие от вождения машин IndyCar так же, как это могло бы быть в Формуле-1», — цитирует Херту Racer.
Колтону сейчас 20 лет, и он является самым молодым пилотом, когда-либо побеждавшим в гонке IndyCar.
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