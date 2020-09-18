Пилот Формулы-3 Лоусон ждёт решения «Ред Булл» о своём будущем

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон, завершивший сезон в Формуле-3 на пятом месте в общем зачёте и одержавший победу в финальной гонке чемпионата, признался, что разочарован местом в зачёте и отметил, что ждёт решения о своём будущем от руководства программы «РБ».

«Победа в последней гонке — хороший способ завершить чемпионат. Но я солгу, если скажу, что не разочарован итогами сезона. Мы начинали чемпионат с надеждами выиграть титул. Мне кажется, это было достижимо. Но в течение года сталкивались с множеством небольших проблем. Нам не везло. Было то, что мы не могли контролировать, но было и то, из чего мы бы могли извлечь больше пользы.

Что касается моего будущего, то мне нужно подождать. Эти вопросы нужно задавать «Ред Булл», они будут определять, что станет для меня лучшим вариантом. Надеюсь, скоро всё прояснится", — приводит слова Лоусона официальный сайт Формулы-3.